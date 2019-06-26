استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري بسبب "فيديو فاضح"

أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب، يوم الأربعاء، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب.



وأضاف أبو ريدة أن استبعاد صانع لعب أتروميتوس اليوناني من تشكيلة الفريق، جاء في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، وذلك دون الخوض في المزيد من التفاصيل.



ويأتي قرار استبعاد وردة الذي شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية، وبذلك يخوض المنتخب المصري ما تبقى من مشواره في كأس الأمم بمشاركة 22 لاعبا فقط.



وأثار وردة جدلاً خلال الأيام القليلة الماضية بعدما اتهمته عارضة أزياء بملاحقتها بتعليقات عبر "إنستغرام". وقام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد اللاعب، وذلك قبل صدور قرار استبعاده من معسكر المنتخب.



وقال وردة في تصريحات نشرها موقع صحيفة الشروق المصرية: الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك من قبل أحد الأشخاص. لا أعرف لماذا فعل ذلك، قام بوضع صورتي على وجه شخص آخر في فيديو منتشر عبر وسائل التواصل. أكرر الفيديو مفبرك ولا أعلم لماذا يحدث ذلك في الوقت الحالي.



وكان خافيير أغيري مدرب منتخب مصر قد علق يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي على موقف وردة وما تردد حول سلوكياته خلال معسكر الفريق بالقول: لا توجد لدى وردة أي مشكلة فنية أو سلوكية وهو موجود مع 23 لاعبا بالفريق.