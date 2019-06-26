ضعف الحضور الجماهيري يقلق اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا

أظهرت مدرجات أمم إفريقيا في مصر غيابا واضحا للجماهير على مدار الأيام الخمسة الماضية، بعد حضور أكثر من 70 ألف مشجع للمباراة الافتتاحية في استاد القاهرة.

أوضحت اللجنة المنظمة على موقعها الرسمي أن السبب هو تأخر الاتحادات الكروية من الدول المشاركة في البطولة عن الموعد الرسمي لإرسال طلبات الحصول على التذاكر، والذي كان مقررا في الخامس عشر من مايو الماضي بحسب محمد فضل مدير البطولة لكن اللجنة المنظمة تحاول تقديم الحلول بالتعاون مع مسؤولي المنتخبات والاتحاد الإفريقي.

وأكدت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز التذاكر إلكترونيا على ضرورة إنشاء بطاقة مشجع قبل شراء أي تذكرة وهو الأمر الذي تم تجاوزه في مباراة الجزائر بعد تدخل من الاتحاد المحلي سمح لمشجعيه بالدخول بالتذكرة وجواز السفر وربما يتكرر مجددا في مباريات مقبلة.

وكان الحضور الجماهيري أحد سمات بطولة أمم إفريقيا في النسخة التي استضافتها مصر في 2006 وهو ما يثير علامات الاستفهام عن حضور أعداد بين ألف وثلاثة آلاف مشجع لمباريات البطولة الحالية التي لا تكون مصر طرفا فيها.