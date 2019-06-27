بلايلي يقود الجزائر للدور الثاني بعد تجاوز السنغال

أحرز يوسف بلايلي الهدف الوحيد في الشوط الثاني ليقود الجزائر للفوز 1 - صفر على السنغال يوم الخميس في القاهرة في أقوى مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم حتى الآن.

وهز بلايلي لاعب الترجي التونسي الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مباشرة بعد أربع دقائق من استئناف اللعب ليمنح المنتخب الجزائري انتصاره الثاني في مباراتين بالمجموعة الثالثة.

كما ضمنت الجزائر، التي تملك ست نقاط، التأهل لدور الستة عشر في البطولة المقامة في مصر قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات الأسبوع القادم.

وتملك السنغال، التي هزمت تنزانيا 2-صفر في مباراتها الأولى، ثلاث نقاط وتواجه كينيا في الجولة الأخيرة.