عمرو وردة يعتذر بعد اتهامات "الفيديو الفاضح"

قدم عمرو وردة مهاجم المنتخب المصري اعتذاره على ما بدر منه في أزمة "الفيديو الفاضح" التي تسببت في استبعاده من صفوف الفريق، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً.

وقال عمرو وردة فى تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": أعتذر على ما حدث مني وأعتذر لأهلي وللجهاز الفني واللاعبين، أنا آسف.. أتعهد أن الفترة المقبلة ستكون جيدة. ولن أفعل شيئا يغضب أحدا.. أعتذر للمرة الثانية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر صباح يوم الأربعاء استبعاد وردة من معسكر الفراعنة، بسبب ما تردد عن تكرار واقعة التحرش الجنسي.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا رصيد من النقاط.