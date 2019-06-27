مدرب المغرب: هدفنا التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، أن مواجهة منتخب ساحل العاج ستكون صعبة للغاية نظرًا لقوة الفريق الإيفوارى الذي يعتبر من الفرق المرشحة للبطولة.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإيفواري يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس باستاد السلام :مباراة الغد لابد من التركيز فيها وهدف المغرب هو المنافسة على الفوز في جميع المباريات التي سنلعبها. وأضاف مدرب "أسود الأطلسي" أن لديهم الطموح في التأهل وهو نفس طموح كوت ديفوار أيضا.

وأوضح :أمر مزعج أن يلعب المدرب ويغيب عنه لاعب مؤثر، لكننا لا نفرق بين لاعب وآخر وجميع اللاعبين جاهزين لتحقيق الفوز.

وتابع : كوت ديفوار منتخب منظم ويعلم متى يتحكم في الكرة ولاعبوه دائما ما يوزعون مجهودهم في شوطي المباراة.

وقال: لدينا لاعبون على أعلى مستوى وكنت محظوظا لكوني مدربًا لمنتخب بحجم المغرب وأتمنى أن أحقق طموحات الجميع.

وشدد المدير الفني للمغرب: مباراة يوم الجمعة هي مجرد خطوة في مشوار البطولة والتأهل للأدوار المقبلة لأن أي نتيجة غير الفوز ستعقد الأمور في مباراة جنوب إفريقيا المقبلة.