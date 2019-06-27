مصر تنفرد بصدارة المجموعة بعد فوزها على الكونغو

قطع المنتخب المصري لكرة القدم الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل الفريق بجدارة إلى الدور الثاني، دور الستة عشر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية 2 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ورفع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) رصيده إلى ست نقاط لينتزع صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره الأوغندي، فيما مني المنتخب الكونغولي بالهزيمة الثانية على التوالي ليقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وضمن الفراعنة التأهل لدور الستة عشر بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة للفريق في المجموعة والتي يلتقي فيها نظيره الأوغندي في مواجهة ستحسم صدارة المجموعة.

وأصبح الفراعنة ثاني المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما حجز نسور نيجيريا مقعدهم في دور الستة عشر في وقت سابق بالفوز الثمين على المنتخب الغيني 1 - صفر وتصدر المجموعة الثانية. وحسم الفراعنة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و43 .

وفي الشوط الثاني، فشل المنتخب الكونغولي في تعديل النتيجة رغم سيطرته على مجريات اللعب في معظم الفترات.

وبهذا، لم يعد لدى المنتخب الكونغولي أي فرصة للتأهل المباشر إلى الدور الثاني حيث انحصرت فرصة الفريق في الفوز على زيمبابوي في الجولة الثالثة الأخيرة والدخول في مقارنة مع أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الأخرى، حيث يتأهل للدور الثاني أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة لأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة بالدور الأول.