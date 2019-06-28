يوسف بلايلي.. يعود إلى التوهج بعد قضية "الكوكايين"

عاد الجزائري يوسف بلايلي لتصدر العناوين في القارة الإفريقية، بعدما أثبت أن موهبته التي يتمتع بها قادرة على تجاوز كافة الصعوبات التي واجهته في مسيرته مع كرة القدم، وذلك بعدما استعاد نجوميته مع الترجي التونسي ومنتخب بلاده "الخضر".

وقاد صاحب الـ 27 عاما منتخب الجزائر إلى الدور الثاني، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ضد السنغال، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ 16 مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على كينيا 2-0.

ومر بلايلي بأزمة حقيقية في 2015، عندما كان في بداية انطلاقته وإبّان توهج اسمه، إلا أنه تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" لمدة 4 سنوات قبل أن تقلص إلى سنتين، وذلك بعد ثبوت تعاطيه مخدر "الكوكايين" قبل إحدى المباريات في الدوري المحلي، ومباراة أخرى أيضا في دوري أبطال إفريقيا.

وتوقعت الصحافة الجزائرية أن تتسبب العقوبة في إنهاء مسيرة اللاعب الشاب حينها على الرغم من أنه كان يعتبر أحد أفضل اللاعبين الواعدين، لكن الصحافة الجزائرية ذهبت إلى أن حياته الصاخبة واستهتاره بمسيرته في كرة القدم ستؤدي إلى إنهاء مستقبله.

وبزغت موهبة بلايلي في 2012 مع الترجي التونسي بعدما انتقل إليه قادما من مولودية وهران الجزائري، وبعدها عاد إلى الدوري الجزائري في صيف 2014، لكن نادي اتحاد العاصمة أنهى عقده مع اللاعب بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

وبعد تقليص عقوبته إلى عامين بعد اعترافه بتعاطي "الكوكايين"، استعاد بلايلي عافيته وعاد من جديد إلى كرة القدم ولكن من بوابة الدوري الفرنسي مع فريق أنجيه الذي لعب معه في موسم 2017-2018، وبعدها أعاد الترجي الموهبة الجزائرية إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية 2018، واستطاع الدولي الجزائري المساهمة بشكل كبير في وصول الترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي توج به قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب في وقت لاحق.

وأحرز بلايلي هدفه الأول في بطولة أمم إفريقيا التي يشارك بها لأول مرة أيضا، علما بأنه لعب 8 مباريات سابقة مع "الخضر"، وبلغ مجموع مبارياته مع الأندية التي لعب معها "193 مواجهة".