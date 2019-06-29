الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يطالب beIN بإعادة المفصولين تعسفياً

طالب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية قنوات beIN Sports بإعادة أكثر من 300 موظف تم فصلهم تعسفياً الأسبوع الماضي، لينضم إلى جمعية الصحافيين التونسيين التي عبرت عن استيائها من القرار.

ونشر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بياناً على موقعه الرسمي بلسان عوني فرج المتحدث باسم الاتحاد، جاء فيه: تابع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بقلق كبير التطورات التي حصلت في قنوات beIN Sports عندما قامت بإنهاء خدمات أكثر من 300 زميل من الذين يعملون فيها دون أسباب مقنعة وفي أوقات وظروف حرجة للزملاء الذي وهبوا أنفسهم بكل تفان وإخلاص للقناة.

وزاد البيان: لم يرتكب الزملاء أي خطأ وظيفي أو قانوني يستوجب الاستغناء عنهم في هذه المرحلة الصعبة بالنسبة لهم ولعائلاتهم، وقرار الاستغناء هذا من شأنه أن يلامس أرزاق الزملاء وأسرهم وأطفالهم بعد سنوات طويلة من العمل المخلص والمعاناة والإنجاز الذي قدموه لهذه القناة التي استفادت كثيراً من جهودهم وخبراتهم المهنية.



وأتبع: إن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينظر للموضوع من الجانب الإنساني والمهني البحت بعيداً عن أي اعتبارات أو تأويلات لها وهدفه الوقوف إلى جانب زميلات وزملاء المهنة في كل ما يواجهونه من صعاب ومتاعب مختلفة في عملهم المضني سعياً وراء إيجاد الحلول المناسبة لتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لهم .



وختم: يطالب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، المسؤولين في القناة التراجع عن قرارهم بشجاعة تتطلبها دقة المرحلة وصعوبة أوضاع زملائنا التي قد تقود إلى ضياع مستقبلهم، الأمل كبير بأن تعود الحقوق لأصحابها وأن يرفع أي ضيم يكون قد حصل لهذه النخبة من زملاء المهنة وأن تصان كافة حقوقهم المادية والمعنوية والوظيفية .