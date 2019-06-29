قطع في وتر أخيل يبعد جنش عن صفوف مصر في كأس إفريقيا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة، إن الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) تعرض لإصابة بقطع في وتر العرقوب وسيكون "من الصعب" أن يستكمل منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وأصيب حارس الزمالك في مران مصر استعدادا لمواجهة أوغندا يوم الأحد في ختام جولات المجموعة الأولى.

وغاب جنش عن أول مباراتين لمصر، إذ اعتمد المدرب خافيير أجيري على محمد الشناوي حارس الأهلي وحافظ على نظافة شباكه خلال الفوز 1-صفر على زيمبابوي و2-صفر على الكونغو الديمقراطية.

وذكر الاتحاد المصري في بيان "أثبتت الآشعة التي خضع لها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني إصابته بقطع في وتر (أكيلس) العرقوب وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة".

وتأهلت مصر لدور 16 بعد أن جمعت ست نقاط وتطمح لحسم الصدارة عندما تواجه أوغندا صاحبة المركز الثاني بأربع نقاط.