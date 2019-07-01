انتخاب الشيخ فهد الناصر رئيساً للأولمبية الكويتية

شدد الرئيس الجديد الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد للجنة الأولمبية الكويتية، الذي انتخب في منصبه رسميا الأحد، على أن مجلس الإدارة الجديد وضع نصب عينيه خطة عمل وجملة أهداف لتطوير الرياضة المحلية.

وبدأت الرياضة الكويتية الأحد، عهدا جديدا بعدما انتخبت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية والمؤلفة من 16 اتحاداً، مجلس إدارة جديدا على رأسه الشيخ فهد، وبالتالي طوت صفحة "خارطة الطريق" المخصصة لحل الأزمة الرياضية.

وأعلن الشيخ فهد في بيان تلاه عقب انتخابه، أن الرياضة الكويتية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى عمل جماعي بلا مجاملات. وأضاف: سنسعى إلى تقوية علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وتقييم العمل الإداري في اللجنة وتهيئة أفضل السبل لإعداد وتأهيل رياضيين ينافسون بقوة في استحقاقات مقبلة ومنها أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة الأولمبية الدولية خلال اليومين المقبلين قرارا برفع الإيقاف نهائيا عن الكويت، بعد تنفيذ الخارطة، حيث تواجد خلال العملية الانتخابية الأحد ممثل عنها هو جيروم بوفيه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة السداسية المكلفة حل الأزمة.

وانتخب الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الذي أصبح الرئيس العاشر للجنة منذ 1957، على رأس مجلس الإدارة بإجماع أعضاء الجمعية العمومية أي 16 اتحادا، وهو ما انطبق على نائبه محمد جعفر وأمين السر العام حسين المسلم والأعضاء الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد، الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد، علي جابر المري، نائل عبدالله العوضي، مساعد عدنان العجيل وسعود هلال الحربي.