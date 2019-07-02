الجزائر تخطف العلامة الكاملة.. وماني يتألق أمام كينيا

وجه المنتخب الجزائري لكرة القدم إنذارا جديدا شديد اللهجة إلى باقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي في البطولة وتغلب على نظيره التنزاني 3 - صفر يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

وأكد المنتخب الجزائري أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة وحافظ على العلامة الكاملة في الدور الأول رافعا رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السنغالي المصنف الأول بالقارة الإفريقية. ومني المنتخب التنزاني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليودع البطولة بدون أي نقطة.

وكان الفريقان حسما موقفيهما تماما في المجموعة قبل هذه المباراة حيث ضمن المنتخب الجزائري التأهل وصدارة المجموعة بعد فوزه على السنغال في الجولة الماضية، كما ودع المنتخب التنزاني البطولة رسميا بعد هزيمته أمام كينيا في الجولة الماضية.

وحسم المنتخب الجزائري في الشوط الأول حيث سجل ثلاثة أهداف أحرزها إسلام سليماني في الدقيقة 34 ومهاجم نابولي الإيطالي الشاب آدم أوناس في الدقيقتين 39 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولحق منتخب السنغال أسود (التيرانغا) بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر، وذلك بعد الفوز على نظيره الكيني 3 - صفر يوم الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدم إسماعيلا سار مهاجم رين الفرنسي بهدف للمنتخب السنغالي في الدقيقة 63 ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 72 قبل أن يسجل مهاجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

وأهدر ماني ضربة جزاء للسنغال في الدقيقة 28 فيما أنهى منتخب كينيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فليمون أوتينو في الدقيقة 78.

وجاء تأهل المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط فيما تحتل كينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.