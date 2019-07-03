أمم إفريقيا: محرز وماني وصلاح في التشكيلة المثالية لدور المجموعات

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأربعاء عن التشكيلة المثالية، التي تضم أفضل لاعبي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقد ضمت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن أربعة لاعبين من المنتخب المصري صاحب الضيافة.

ونشر الـ(كاف) التشكيلة المثالية عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات مساء يوم الثلاثاء.

وضمت التشكيلة المثالية، محمد الشناوي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمد صلاح من مصر والكاميروني يايا بانانا والثنائي الجزائري رياض محرز وإسماعيل بن ناصر والمغربي أشرف حكيمي والسنغالي ساديو ماني والغاني جوردان آيو وكاروليس أندريا ماستينور لاعب مدغشقر.