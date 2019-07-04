أغيري أعلى مدربي كأس إفريقيا أجراً.. ومدرب بوروندي الأقل

يعتبر المكسيكي خافيير أغيري مدرب المنتخب المصري هو الأعلى دخلاً بين نظرائه في البطولة القارية براتب قدره 108 آلاف يورو، وهو 240 مرة ضعف راتب مدرب بوروندي، وأقل بقليل عن راتب سلفه هيكتور كوبر.

وجاء في المرتبة الثانية نجم ميلان السابق كلارنس سيدورف مدرب منتخب الكاميرون ومساعده باتريك كلويفرت بـ96 ألف يورو لكل منهما، ويأتي بعدهما الثعلب هيرفي رينار مدرب المغرب براتب يصل إلى 80 ألف يورو.

وحل منتخب جنوب إفريقيا رابعا من حيث الراتب حيث يدفع اتحاد البافانا بافانا لمدربه الأستكتلندي ستيوارت باكستر نحو 62 ألف يورو شهرياً، ويعد أعلى الأفارقة أجراً هو الجزائري جمال بلماضي مدرب الخضر، حيث يتقاضى راتبا يصل إلى 55 ألف يورو.

ويتحصل الألماني جيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا على نحو 50 ألف يورو، متبوعا بالبلجيكي بول بوت مدرب غينيا براتب قدره 30 ألف يورو، فيما يصل راتب آلان جيريس مدرب المنتخب التونسي إلى 25 ألف يورو.

وفي أسفل القائمة يصل راتب ريكاردو مانيتي مدرب منتخب ناميبيا إلى 5 آلاف يورو شهريا، أما راتب مدرب منتخب بوروندي أوليفييه نيونجيكو فلا يتجاوز 450 يورو شهرياً.