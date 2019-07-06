صقر الملا: رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية جاء رغم العوائق

أكد صقر الملا، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة في الكويت أنه كانت هناك العديد من العوائق، التي وقفت في وجه رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، موضحاً في الوقت ذاته بأن التعاون مستقبلا هو ما سيضمن عودة النجاح في رياضة الكويت.

وقال الملا خلال مقابلته مع "العربية" في نشرة الرياضة: اتحادات ولجان محلية لم تتعاون وكانت تضع بعض العراقيل أمام تمديد أزمة إيقاف الرياضة الكويتية.. كانت هناك أندية وبعض الشكاوى من أعضاء الجمعيات العمومية بأنه لم يتم لهم السماح بسداد رسوم الاشتراكات، وكانوا سببا في تعطيل انتخابات تعديل النظام الأساسي للأندية الرياضية لثلاثة أشهر..

وأضاف: التعاون بيننا وبين الهيئات الرياضية الكويتية هو ما سيضمن عدم إيقاف الرياضة الكويتية مستقبلاً.. هيئة الرياضة لم ولن تتدخل في القرارات، ولكن كونها هي الجهة الداعمة ماليا فإنها تضع بعض المعايير الفنية، كي يبدأ الدعم ولكن لا قرارات فنية.