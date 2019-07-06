مصر تبحث عن ثالث انتصار قاري على جنوب إفريقيا

وصل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعلامة كاملة من الانتصارات وشباك نظيفة، ويبحث الفريق المتوج باللقب القاري سبع مرات عن أول فوز له أمام جنوب إفريقيا منذ أن انتصر الفراعنة في مباراة ودية في عام 2006.

وطالت انتقادات من بعض الجماهير أداء أصحاب الأرض في دور المجموعات، إلا أن اختيارات "كاف" للقائمة المثالية في دور المجموعات ضمت أربعة لاعبين لمصر في التشكيل المثالي للدور الأول.

واكتفى منتخب جنوب إفريقيا بفوز وحيد فى الدور الأول ويتأهل عبر بطاقات الفرق أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات، ويعاني لاعبوه من تراجع هجومي لم يسدد المنتخب سوى سبع مرات على مرمى المنافسين على مدار ثلاث مباريات.

وسبق وتغلبت مصر على جنوب إفريقيا مرتين في البطولة القارية، في نهائي 1998 وقبلها بعامين في دور المجموعات وينتظر "الفراعنة" دعما جماهيريا كبيرا في المباراة المقررة يوم السبت في استاد القاهرة الدولي.