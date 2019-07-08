الجزائر تصعد إلى ربع النهائي وتواجه الفائز من مالي وكوت ديفوار

واصل المنتخب الجزائري حملته نحو استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ 29 عاما، وذلك عقب تأهله لدور الثمانية في نسخة المسابقة القارية المقامة حاليا في مصر، بفوزه الثمين والسهل 3 - صفر على منتخب غينيا اليوم الأحد في دور الستة عشر للبطولة.

وجاء فوز المنتخب الجزائري، ليمنح الكرة العربية أول مقعد لها في دور الثمانية بالبطولة، بعدما ودع المنتخبان المغربي والمصري البطولة من دور الستة عشر.

وحقق المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عام 1990، انتصاره بأقل مجهود، حيث كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، في ظل تفوق القدرات الفنية للاعبيه على المنتخب الغيني.

وافتتح يوسف البلايلي، المحترف في صفوف الترجي التونسي، التسجيل للجزائر في الدقيقة 24، قبل أن يضيف رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتكفل (البديل) آدم وناس بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الملقب بـ(محاربو الصحراء) في الدقيقة 82.

وضرب منتخب الجزائر، الذي يعد الفريق الوحيد المحتفظ بنظافة شباكه في البطولة حاليا، موعدا في دور الثمانية يوم الخميس القادم بملعب السويس الجديد، مع الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.