حسين الشحات ينفي عودته إلى الدوري الإماراتي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي المراحل الحاسمة من بطولة الدوري.

وقال الشحات في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء إن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.

وأضاف أن المردود البدني والفني للمعسكر يظهر تدريجيا وينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفا للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، ويتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية التي بدأت يوم الاثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت الإسباني.

وأوضح الشحات أن مباراة سوكر سمارت كانت تجربة مفيدة، حتى وإن كان البعض يرى أنها من المباريات السهلة بعدما فاز الأهلي بنتيجة تسعة أهداف دون رد، لكنها تبقى مهمة كبداية للمباريات الودية متدرجة المستوى.

وتابع أنه سعيد بتسجيله هدف المباراة الأول، ويتمنى أن يحالفه التوفيق وأن ينجح في التسجيل خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي.

وقال الشحات إن جميع لاعبي الفريق لديهم كل الإصرار على الفوز ببطولة الدوري وحسم اللقب لتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، مؤكداً أن هذا الأمر يتم التأكيد عليه في جلسات اللاعبين، خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية لإسعاد الجماهير وكتابة التاريخ، سواء في بطولة الدوري هذا الموسم أو في النسخة الجديدة من دوري الأبطال عند انطلاقها.

ونفى لاعب الأهلي ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة إلى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكداً أنه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات؛ لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، والمساعدة في تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود في نادي القرن، الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب.

ووجه الشحات رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وساندته خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه مازال لديه الكثير ليقدمه للفريق، ويقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوي خاصة أنه يضع نصب عينه دائما السعي لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها في تحقيق البطولات مع الفريق.