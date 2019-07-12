الوصل والجزيرة يشاركان في "بطولة كأس محمد السادس"

أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم بجهود الاتحاد العربي لكرة القدم نحو تنظيم النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية في حلتها الجديدة تحت مسمى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اتحاد الكرة بدبي للإعلان عن مشاركة ناديي الوصل والجزيرة في كأس محمد السادس للموسم 2019-2020، بحضور طلال آل الشيخ مدير البطولة عضو اللجنة المنظمة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومبارك الضفيان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي لكرة القدم وعايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة وحميد يوسف مشرف الفريق الأول بنادي الوصل.

وقال بن هزام، إن مشاركة ناديي الجزيرة والوصل للمرة الثانية تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على التواجد والمشاركة في إنجاح هذه البطولة التي ستشهد مشاركة واسعة وكبيرة من أعرق وأقوى الأندية العربية وستحظى بمتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية غير مسبوقة، إضافة إلى أنها فرصة لأنديتنا في الاحتكاك مع مدارس كروية من قارتي آسيا وإفريقيا.

وأشاد طلال آل الشيخ مدير البطولة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، بدور اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم والأندية الإماراتية في إنجاح النسخة الماضية من البطولة التي تشرفت بحمل اسم عزيز وغالٍ على قلوب كل العرب وهو اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، معرباً عن سعادته البالغة بالتواجد مرة أخرى بين أهله وإخوته في دولة الإمارات بعد النجاح الكبير الذي حظي به نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ولفت آل الشيخ أن تحدي الاتحاد العربي لكرة القدم في النسخة الماضية كان في إثبات حضور البطولة بين بقية البطولات القارية والمحلية أما التحدي القادم فسيكون مع أنفسنا في تنظيم نسخة مميزة وناجحة بمعايير عالمية وبنفس قيمة الجوائز المالية المعتمدة سابقا والتي جعلت من البطولة الأغلى بين بقية المسابقات في المنطقة العربية والآسيوية.