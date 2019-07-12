فيغولي يعاني من إصابة عضلية قبل مواجهة نيجيريا

تعرض سفيان فيغولي لاعب منتخب الجزائر لإصابة عضلية، كانت سببًا في استبداله في نهاية المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، يوم الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأكدت مصادر موثوقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن فيغولي لاعب غالطة سراي التركي، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، لكن مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي أمام نيجيريا المقررة يوم الأحد غير مهددة.

وكان فيغولي سجل هدف التقدم للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمباراة ليحل أندي ديلور بدلًا منه.

من جهة أخرى، قام الإعلاميون الجزائريون بتحية اللاعبين وتشجيعهم من خلال تنظيم اصطفاف شرفي، قبل انطلاق تدريبات الفريق، والتي أقيمت يوم الجمعة في ملعب"بتروسبورت"، تحفيزاً لهم قبل المواجهة أمام نيجيريا.

وشارك في المران اللاعبون البدلاء في مباراة كوت ديفوار، فيما خضع الأساسيون لعملية تأهيل بمقر الاقامة.