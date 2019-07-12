4 طائرات تدعم تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا

ستخصص الخطوط الجوية التونسية أربع طائرات لنقل مشجعي منتخب كرة القدم إلى مصر لمتابعة مباراته الأحد ضد السنغال في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بحسب ما أعلنت شركة الخطوط التونسية يوم الجمعة.

وفك المنتخب التونسي المتوج بطلا على أرضه عام 2004، عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عاما بفوزه على مدغشقر 3-صفر يوم الخميس، منهيا مغامرة منافس متواضع شكل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الفوز التونسي على ستاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف الفرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 تواليا)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال، ستجمع بين أفضل منتخبين على مستوى القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وأعلنت شركة الخطوط التونسية الجمعة: حرصا على توفير الدعم المعنوي لمنتخبنا لكرة القدم... تعلم الخطوط التونسية أنّها ستوفر للجماهير التونسية... 4 طائرات بداية من يومي السبت والأحد الجاري لنقل حوالي 700 مشجّع. .



وتأمل تونس بقيادة المدرب الفرنسي ألان غيريس، في بلوغ المباراة النهائية التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في 19 يوليو، لمواجهة الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع يوم الأحد أيضا بين الجزائر ونيجيريا.