الأندية الإماراتية تستعد للموسم الجديد في 6 دول أوروبية

تحتضن 6 دول أوروبية معسكرات الأندية الإماراتية خلال فترة الإعداد للموسم القادم، وهي سويسرا وصربيا وإسبانيا والنمسا وألمانيا وهولندا.

وسيحط الشارقة بطل الدوري، الرحال في هولندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وحتى الثالث عشر من أغسطس بقيادة عبد العزيز العنبري ورفقة ثلاثي الوحدة سابقا القادمين في صفقات الصيف الحالي سيخوض حامل اللقب ثلاث مباريات ودية.

ويغادر العين الساعي للعودة إلى المنافسة بإدارة جديدة و تعاقدات بقيادة المدرب الكرواتي إيفان ليكو إلى النمسا في الثامن عشر من يوليو سيخوض خلالها مباريات ودية ضد فرق من سلوفينيا وإيطاليا ومقدونيا.

وللعام الثالث على التوالي سيعسكر الجزيرة في هولندا من العشرين من يوليو وحتى العاشر من أغسطس، وسيقود المعسكر بقيادة المدرب الجديد الهولندي يورغن ستريبل.

وبدوره، سبق الوحدة الجميع إلى هولندا منذ الخامس والعشرين من يونيو، تحضيرا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، وسيتخلل المعسكر ستة وديات، انتهت ثلاث منها.

ويشد شباب الأهلي دبي الرحال يوم السبت إلى سويسرا، فيما سيقضي باقي المعسكر في إسبانيا وهي الوجهة المفضلة لدى وصيف الموسم الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق أربع مباريات ودية لم تتحدد أطرافها بعد.

ويسافر إلى ألمانيا نادي النصر في العشرين من يوليو بدلا من هولندا التي احتضنت معسكره العام الماضي، وتحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي سيخوض الفريق أربع وديات.

وسيكتب التاريخ صفحة جديدة في سجل المنتخب الإماراتي في "عهد مارفيك"، بعدما تم التوقيع في مارس الماضي، ولكن البداية الرسمية بدأت يوم الجمعة، من خلال التجمع الأول للأبيض في دبي ويوم السبت سينتظر مارفيك المنتخب الإماراتي في مدينة سالزبيرغ النمساوية ضمن إطار المرحلة الأولى للبرنامج الإعدادي المستمر إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها يوم الأربعاء المقبل.