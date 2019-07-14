"هدف عكسي" يسقط تونس ويؤهل السنغال إلى النهائي

بلغت السنغال نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد فوزها 1-صفر على تونس بهدف عكسي سجله المدافع ديلان برون بالخطأ في مرماه في الشوط الإضافي الأول من مباراة قبل النهائي في القاهرة يوم الأحد.

وستلتقي السنغال، التي بلغت النهائي لأول مرة منذ عام 2002، في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة مع الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية بين الجزائر ونيجيريا التي ستقام في وقت لاحق.

وجاء هدف المباراة الوحيد عندما أرسل ساديو ماني تمريرة عرضية من ركلة حرة خرج معز حسن حارس تونس من مرماه ليحولها بيده إلى رأس زميله برون لتسكن شباكه في الدقيقة 101.



وشهد الشوط الثاني إهدار كل فريق لركلة جزاء حيث أنقذ ألفريد غوميز حارس السنغال محاولة فرجاني ساسي في الدقيقة 75 بينما تصدى حسن لتسديدة هنري سايفت في الدقيقة 81.



وتراجع الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ويسا في قراراه باحتساب ركلة جزاء لتونس في الدقيقة 115 بعد ارتطام الكرة في يد إدريسا غانا غاي داخل المنطقة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.