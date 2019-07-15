الجامعة المغربية تنقي استقالة رينار من تدريب المنتخب

نفت الجامعة المغربية مساء يوم الاثنين الأخبار المتداولة حول استقالة المدرب هيرفي رينار من تدريب المنتخب المغربي عقب الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.



وكانت محطة الرياضية المغربية التلفزيونية قد كشفت يوم الاثنين، أن الفرنسي هيرفي رينار استقال من تدريب منتخب المغرب في بعد خروجه من كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في وقت سابق هذا الشهر.



وقالت الجامعة في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني أن فوزي لقجع رئيس الجامعة اجتمع يومي الأحد والاثنين مع المدرب هيرفي رينار لتقييم مشاركة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.

وودع المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح في دور الستة عشر

وقاد المدرب الفرنسي المنتخب المغربي لبلوغ كأس العالم 2018 وذلك لأول مرة منذ 20 عاماً.

وصنع رينار لنفسه اسماً في القارة الإفريقية بتدريبه عدة منتخبات مثل أنغولا وزامبيا وكوت ديفوار، وحقق كأس أمم إفريقيا مع الأخيرين عامي 2012 و2015.