محرز يسجل هدفاً قاتلاً ويقود الجزائر لنهائي كأس إفريقيا

واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم عروضه الرائعة وتوج مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية إثر فوزه الثمين 2 - 1 على نظيره النيجيري يوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ويلتقي المنتخب الجزائري (الخضر) في المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة المقبل مع نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي 1 - صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة في وقت سابق.

ويلتقي المنتخب النيجيري (النسور) نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بهدف من نيران صديقة حيث حاول وليام إيكونغ إبعاد التمريرة العرضية التي لعبها رياض محرز قبل أن تصل الكرة لبغداد بونجاح، لكنه حولها إلى داخل مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل أوديون إيغالو هدف التعادل لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 73 لكن رياض محرز سجل هدف الفوز والتأهل للنهائي من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1980 بنيجيريا وخسر صفر - 3 أمام أصحاب الأرض، كما فاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1 - صفر، وذلك في نهائي نسخة 1990 بالجزائر ليكون اللقب الوحيد للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.