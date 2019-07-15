"كاس" تصدر قرارها حول مباراة الترجي والوداد قبل نهاية الشهر الجاري

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) يوم الاثنين أنها ستبت قبل نهاية يوليو الجاري في الاعتراضين اللذين تقدم بهما ناديا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الفريقان قد تعادلا 1 - 1 ذهابا في الدار البيضاء، ثم التقيا في مباراة الإياب في رادس بتونس يوم 31 مايو، وقد توقفت عند الدقيقة 60 بينما كان الترجي متقدما بهدف نظيف، حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.



وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف قرر الحكم الغامبي باكاري غاساما إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي، معلنا فوز الترجي باللقب لانسحاب لاعبي الوداد، وذلك بقرار من مسؤولي الكاف.



وجرى تتويج الترجي وتسلم لاعبوه الميداليات في مراسم احتفالية. لكن اللجنة التنفيذية للكاف أعلنت في الخامس من يونيو الماضي، في اجتماع طارئ لها في العاصمة الفرنسية باريس، عن قرارها بإعادة المباراة في ملعب محايد لعدم توفر "الظروف الأمنية الملائمة" بتونس، مع سحب اللقب والميداليات من الترجي.

وبحسب بيان "كاس"، يعترض كلا الفريقين على هذا القرار، حيث يطلب الوداد إلغاءه ومنحه اللقب والجائزة المالية في حال اعتباره فائزا، بينما يطلب الترجي من حيث المبدأ إلغاء قرار كاف واعتباره باطلا وتمكينه بالتالي من الاحتفاظ باللقب والميداليات التي استلمها يوم 31 مايو ومطالبة كاف بتسديد الجائزة المالية.