بلماضي: النهائي سيكون مختلفاً عن مباراة "المجموعات"

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ثقته الكاملة في لاعبيه بتحقيق الانتصار على السنغال في المباراة النهائية يوم الجمعة والتتويج ببطولة أمم افريقيا 2019.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، واذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا "فأهلا بهم" واذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا."

وأضاف "استعداداتنا لهذه المباراة تسير على نفس نهج استعداداتنا للمباريات السابقة ، التركيز يأتي من تلقاء ذاته واعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه للنهاية."

واوضح: "سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في دور المجموعات لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد."