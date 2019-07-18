سيسيه: راض عن مستوى السنغال في البطولة

أعرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن رضاه عما قدمه فريقه طوال بطولة كأس أمم افريقيا 2019 والوصول إلى المباراة النهائية.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي للمواجهة المرتقبة أمام الجزائر غدا الجمعة في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي :"نحن فخورون بهذا الجيل وهدفنا كان الوصول الى النهائي وهذا ما حققناه".

وأضاف "لن أدخل في جدل المدرب الوطني أو الأجنبي، هناك أجانب حققوا أشياء كثيرة وانجازات قوية للغاية، واللحظة الرائعة في مسيرتي أنا وجمال بلماضي هي اننا لعبنا بقمصان منتخباتنا قبل تولي تدريبه".

وتابع: "سوف ننتظر مباراة قوية غدا ، وواثق في اللاعبين ، نسعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي "

واوضح: "دائما النهائي يعتمد على التفاصيل وستلعب التفاصيل دورا فارقا في تحديد البطل، ولكن في نهاية المطاف الفائز هو الكرة الإفريقية بشكل عام".