مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية في تصفيات كأس إفريقيا 2021

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021، التي جرت يوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع المنتخبات العربية في مجموعات متوازنة.

وتقام التصفيات على مرحلتين هي الدور التمهيدي الذي يشارك فيه آخر ثمانية منتخبات في التصنيف الأفريقي ، ثم دور المجموعات على أن يتأهل 24 منتخبًا للنهائيات من بينهم صاحب الأرض الكاميرون، علما بأنها ستجرى خلال الفترة من السابع من أكتوبر المقبل حتى نوفمبر 2020.

وجاءت القرعة على النحو التالي، في المجموعة الأولى مالي وغينيا وناميبيا والفائز من لقاء ليبيريا وتشاد بالدور التمهيدي، وفي المجموعة الثانية مالاوي وأوغندا وبوركينا فاسو والفائز من لقاء جنوب السودان مع سيشيل بالدور التمهيدي. وفي المجموعة الثالثة السودان وجنوب أفريقيا وغانا والفائز من لقاء موريشيوس وساوتومي وبرنسيب من الدور التمهيدي، والمجموعة الرابعة: أنغولا والغابون والكونغو الديمقراطية والفائز من لقاء جيبوتي وغامبيا من الدور التمهيدي.

وفي المجموعة الخامسة، المغرب وموريتانيا وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، وفي المجموعة السادسة رواندا وموزمبيق والرأس الأخضر والكاميرون، والمجموعة السابعة مصر وكينيا وتوغو وجزر القمر. وفي المجموعة الثامنة الجزائر وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا. وفي المجموعة التاسعة غينيا بيساو والكونغو والسنغال وإي سواتيني.

وفي المجموعة العاشرة، تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، والمجموعة الـ11، كوت ديفوار ومدغشقر والنيجر وإثيوبيا، وفي المجموعة الـ12 والأخيرة نيجيريا وسيراليون وبنين وليسوتو.