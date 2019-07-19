الجزائريون على أعتاب الاحتفال ببطولة تاريخية

عج مطار الجزائر الدولي بأنصار المنتخب الجزائري، إذ شهد حركة غير اعتيادية، فالكل يسابق الزمن لركوب الطائرة والتوجه إلى مصر.

وسيلعب هناك محاربو الصحراء نهائي كأس أفريقيا ضد منتخب السنغال وآمالهم في العودة بالكأس للمرة الثانية.

وتسود الشارع الجزائري أجواء فرحة منذ تأهل الخضر إلى نهائي البطولة الإفريقية.

ونالت المباراة النهائية اهتمام وسائل الإعلام وتصدرت أخبار المنتخب صفحات الجرائد وسط ترقب من تكرار سيناريو الدور الأول من البطولة حيث تغلب الخضر على أسود التيرانغا.

وتوجد في خزائن المنتخب الجزائري كأس واحدة فاز بها الجيل الذهبي في عام 1990، كما يستعد الجزائريون لاستقبال تاريخي للاعبيهم بعد نهائي يوم الجمعة مهما كانت نتيجة المباراة النهائية بعد أن قدم أشبال المدرب بلماضي أداء بطوليا منذ بداية المنافسة القارية في أرض الكنانة.