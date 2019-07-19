مطار القاهرة يستقبل آلاف الجزائريين قبل نهائي كأس إفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح يوم الجمعة 1550 مشجعاً، قادمين من عدة مدن جزائرية على متن تسع طائرات لمؤازرة منتخب بلادهم الذي يلتقي اليوم نظيره السنغالي على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم بمصر.

وصرح مصدر بمطار القاهرة: "تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر"، مضيفاً أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبالهم مع تخصيص ساحة انتظار، لحافلات الجماهير.

وتابع أنه "جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر فى إنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال".