7 مرات التقى فيها طرفان أكثر من مرة بكأس إفريقيا

يجسد لقاء الجزائر والسنغال، مشهداً يتكرر للمرة الثامنة، بين فريقان تواجها في دور المجموعات، وسيتواجهان في المباراة النهائية.

وعبر تاريخ البطولة، الطرف الذي لا يخسر في دور المجموعات في هذه المواجهة، هو من يتوج باللقب، بخلاف عام 1968 حين فازت غانا في الدور الأول، قبل أن تقلب الكونغو النتيجة في النهائي.

وتعتبر نيجيريا أكثر منتخب تكرر الأمر معها في ثلاث مناسبات، منها مرتان على التوالي عامي 1988 و1990، وخسرت في النهائيين أمام الكاميرون، والجزائر التي حققت لقبها الوحيد آنذاك.

أما الكاميرون وغانا، فتكررت معهما مواجهات الدور الأول النهائي مرتين، فازا في واحدة و هُزما في الأخرى، وتسعى الجزائر أن تحذو حذو المنتخب المصري، الذي توج بالبطولة مرتين بعد أن تقابل في دور المجموعات والنهائي مع ضيفته ساحل العاج عام 2006، و بعدها بسنتين مع الكاميرون في دورة استضافتها غانا. أما أكثر نتيجة سجلت في النهائي بعد مواجهة مكررة، هي نتيجة هدف دون مقابل، بعد أن كانت حاضرة في خمس مناسبات.