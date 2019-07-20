كأس إفريقيا.. بدأت بنقل البطولة واختتمت بتتويج بعد قرابة 3 عقود

شهدت بطولة كأس إفريقيا الحالية العديد من الأحداث قبل أن تختتم يوم الجمعة بتتويج الجزائر للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويعد أول حدث هو نقل الاستضافة من الكاميرون إلى مصر كما أنها المرة الأولى التي تلعب فيها المنافسات في الصيف وبعدد منتخبات يصل إلى 24.

وشهدت البطولة المشاركة الأولى في تاريخ موريتانيا، بالإضافة إلى استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر لأسباب انضباطية، ووداع المنتخب المصري من دور الثمانية وأيضا خروج المغرب أمام بنين في الدور نفسه.

وتلت خسارة المنتخب المصري إقالة الجهاز الفني واستقالة الاتحاد المحلي، كما حضرت تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ بطولات إفريقيا.

وتسبب هدف رياض محرز من ركلة ثابتة في المرمى النيجيري بالعديد من ردود الأفعال بعدما جاء عند الدقيقة 95 في نصف نهائي كأس إفريقيا.