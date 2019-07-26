السبت.. قرعة كأس محمد السادس في الرباط

تقام يوم السبت قرعة كأس محمد السادس بنسختها الثانية في الرباط المغربية بمشاركة 32 نادياً من آسيا وإفريقيا.

وستشارك أندية الاتحاد والشباب من السعودية، والجيش من سوريا وشباب الأردن من الأردن وشباب قسنطينة ومولودية من الجزائر، والاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر، والجزيرة والوصل من الإمارات، والهلال والمريخ من السودان، والكويت والعربي والسالمية من الكويت، والمحرق البحريني، والشرطة والقوة الجوية من العراق، والنجم الساحلي والترجي من تونس، والنجمة والعهد من لبنان، وظفار والنصر من عمان، وهلال القدس الفلسطيني، والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي والوداد البيضاوي من المغرب، وأهلي بنغازي الليبي، ونواذيبو الموريتاني، كما سيتأهل فريقان آخران من تصفيات A وB يكشف عن هويتهما لاحقاً.

وكان النجم الساحلي التونسي قد توج ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال بنسختها الأولى بعد فوزه على الهلال بهدفين لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.