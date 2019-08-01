كاف: سيتم حسم قرار نهائي دوري الأبطال قريباً

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن اللجان المختصة سوف تجتمع قريبا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018 / 2019 التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وكانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أصدرت قرارا جزئيا يوم الأربعاء، يفيد بإلغاء قرار الكاف الصادر في الخامس من يونيو 2019، والذي يقضي بإعادة مباراة إياب الدور النهائي على ملعب محايد بعدما رأت عدم اختصاص اللجنة التنفيذية بالكاف في إصدار القرار بإعادة المباراة.

وذكر كاف في بيان نشره يوم الخميس، أن كاس ألغت قرار اللجنة التنفيذية لأسباب إجرائية، ولكن كاف لم يتلق بعد صيغة القرار.

وقررت كاس أن تعيد القضية إلى اللجان المختصة بالاتحاد الإفريقي لتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة إن وجدت، وبناء على ذلك ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة المباراة من عدمه.

وأضاف البيان :"في هذا الصدد، يعلن كاف أن الجهات المختصة ستجتمع قريبا لاتخاذ القرار بشأن القضية، وسيتم إرسال التفاصيل في أقرب وقت".