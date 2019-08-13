السد يهزم الدحيل ويلاقي النصر في ربع النهائي

انتزع السد القطري بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وصعد لمواجهة النصر السعودي بعدما تغلب على الدحيل 3 - 1 في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء بنادي السد، في إياب دور الستة عشر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 - 1 وبذلك يتأهل السد فائزا بنتيجة إجمالية 4 - 2، ويلتقي في دور الثمانية النصر السعودي الذي حسم تأهله الاثنين على حساب الوحدة الإماراتي.

وافتتح أكرم عفيف التسجيل للسد في الدقيقة 20، ثم أضاف عبد الكريم حسن الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني، رد الدحيل بهدف سجله إدميلسون جونيور في الدقيقة 56، ثم اختتم عبد الكريم حسن التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للسد في الثواني الأخيرة من المباراة.

ويلعب ربع نهائي النسخة الحالية في 26 من الشهر الجاري، وتلعب مباراة الإياب يوم 16 سبتمبر