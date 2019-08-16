3 مدن مغربية تستضيف مباريات "تمهيدي" كأس محمد السادس

تستضيف مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة المغربية، منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، على أن تنطلق يوم الأحد القادم.

وتختتم التصفيات في الـ25 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أندية اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.

وكان قد جرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية اتحاد طنجة والرفاع والزوراء وهورسيد، فيما تضم المجموعة الثانية أندية البنزرتي وشبيبة الساورة وفومبوني وتيليكوم، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يلاقي متأهل المجموعة الأولى أولمبيك أسفي المغربي، فيما يواجه المتأهل من المجموعة الثانية نادي الشباب السعودي.