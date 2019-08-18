الأهلي المصري يقيل مدربه الأورغوياني لاسارتي

قال الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إنه أقال مدربه الأورغوياني، مارتن لاسارتي، بعد الخروج المبكر من كأس مصر.



وقاد لاسارتي للفوز بالدوري للمرة 41 في تاريخه الشهر الماضي بعد تعيينه في ديسمبر خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.



وتسبب الخروج من دور الستة عشر لكأس مصر بعد الهزيمة 1-صفر أمام بيراميدز يوم السبت في الإطاحة بالمدرب، الذي لم يحظ بشعبية كبيرة بين المشجعين رغم الفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.



وقال الأهلي في بيان بموقعه على الإنترنت: قررت لجنة التخطيط لكرة القدم توجيه الشكر لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية.



وأضاف: قررت اللجنة تكليف محمد يوسف مساعد المدرب بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.