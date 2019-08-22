وفاة المهاجم السابق لنادي الزمالك المصري

المصدر: أكرا - د ب أ

أعلن نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي لكرة القدم وفاة المهاجم الغاني جونيور أغوغو، لاعب نادي الزمالك المصري الأسبق، عن عمر يناهز 40 عاما.

ولعب أغوغو 27 مباراة دولية مع المنتخب الغاني سجل خلالها 11 هدفا، وكان اللاعب تألق في بطولة كأس أمم إفريقيا 2008، وانتقل للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية التالية، حيث سجل أربعة أهداف في 16 مباراة خاضها مع الزمالك.

وبدأ اللاعب مسيرته مع فريق شيفيلد وينزداي ولكنه تركه للعب في الولايات المتحدة الأميركية، وعاد اللاعب لإنجلترا للعب مع فريق كوينز بارك رينجرز في 2002 قبل أن ينتقل لبرينتفورد.

واشتهر اسم أغوغومع فريق بريستول روفرز الذي سجل معه 40 هدفا في ثلاثة مواسم، وانتقل إلى نوتينغهام فورست في 2006 وساعدهم في الصعود لدوري الدرجة الأولى.

وذكر شيفيلد وينزداي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" : يحزن نادي شيفيلد يونايتد لعلمه بوفاة لاعب الفريق السابق جونيور أغوغو. تعازينا لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب.

وكتب فريق نوتينغهام فورست :أرقد في سلام، يحزن النادي أن يعلم وفاة المهاجم جونيور أغوغو. تعازي الجميع داخل النادي لعائلة جونيور وأصدقائه، وأنهى أغوغو مسيرته مع فريق هيربرنيان الاسكتلندي.