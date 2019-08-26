شبيبة الساورة يهزم البنزرتي ويواجه الشباب في كأس محمد السادس

أحرز نصرالدين خوالد هدفا من ضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليقود شبيبة الساورة الجزائري إلى دور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الثانية بالدور التمهيدي بفوزه 1-صفر على البنزرتي التونسي يوم الأحد.

وارتقى خوالد وحول تمريرة عرضية بضربة رأس في شباك حارس البنزرتي ليرفع رصيد فريقه إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن منافسه التونسي. وضرب شبيبة الساورة موعدا مع الشباب السعودي في دور 32 للبطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز تليكوم من جيبوتي 3-2 على فومبوني من جزر القمر. وأنهى تليكوم مباريات الدور التمهيدي بثلاث نقاط بينما ظل فومبوني بدون نقاط.

ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط إلى دور 32 للبطولة التي يحمل النجم الساحلي التونسي لقبها.