منذر الكبير يتولى تدريب تونس حتى 2022

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين منذر الكبيِّر مدربا للمنتخب بعقد يمتد حتى عام 2022، خلفا للفرنسي ألان غيريس الذي فسخ التعاقد معه بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف.

وأورد الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" :قرر المكتب الجامعي التعاقد مع السيد منذر الكبيِّر ليكون ناخبا (مدربا للمنتخب الأول) لمدة 3 سنوات، أي حتى عام 2022 الذي يشهد إقامة النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم.

وسيتم تقديم المدرب الجديد وجهازه الفني في مؤتمر صحافي يوم الخميس. وسيتولى الكبيِّر البالغ من العمر 49 عاما، الإشراف على المنتخب للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تولى تدريب أندية محلية أبرزها الترجي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي.

ويأتي تعيين المدرب الجديد بعد نحو أسبوع على إعلان الاتحاد التونسي فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم ألان غيريس، بعد أسابيع من قيادته المنتخب للحلول رابعا في نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وقال الاتحاد في بيان حينذاك: أنهت يوم الأربعاء 21 أغسطس الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب ألان غيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي.

وتولى جيريس الإشراف على المنتخب في ديسمبر 2018، وقاد "نسور قرطاج" خلال كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، لبلوغ الدور نصف النهائي، للمرة الأولى منذ تتويج المنتخب بلقبه القاري الوحيد عام 2004 على أرضه.

وخسر المنتخب في الدور نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة صفر-1، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا.

وعلى رغم بلوغ المنتخب مرحلة متقدمة في البطولة القارية، الا أن غيريس تعرض لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام التونسية على خلفية الأداء المتواضع الذي قدمه المنتخب، لاسيما الاكتفاء بثلاثة تعادلات في ثلاث مباريات في الدور الأول، والأخطاء المتكررة على مستوى الدفاع أو في حراسة المرمى، والتي كبّدت المنتخب أكثر من هدف.