إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك من تدريب المنتخب بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج الحالية.

وكان فان مارفيك تولى تدريب المنتخب الإماراتي أواخر مارس الماضي، وقاد الفريق في 9 لقاءات، خسر في 4 أمام تايلند وفيتنام والعراق وقطر، وانتصر في 4 ، أمام السعودية وماليزيا وإندونيسيا واليمن، وتعادل أمام سوريا.

وذكر الاتحاد الإماراتي في بيانه "قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب خلال الأيام القادمة".