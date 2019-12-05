الأهلي المصري يبحث عن أولى نقاطه أمام الهلال السوداني

تشهد المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة، مواجهة هامة عندما يستضيف فريق الأهلي المصري نظيره الهلال السوداني.

ويسعى الأهلي للحصول على أولى نقاطه في المسابقة بعد خسارته في الجولة الأولى، وتشهد المباراة السماح بالحضور الجماهيري في استاد السلام وهو الذي لم يلعب فيه الأهلي في البطولة الإفريقية منذ فترة طويلة، ويعاني أصحاب الأرض من أزمة دفاعية لغياب محمود متولي وسعد سمير للإصابة ونيل أيمن أشرف البطاقة الحمراء في الجولة الأولى فضلا عن إصابة جناحه التونسي علي معلول.

وخاض الأهلي مع مدربه السويسري فايلر تسع مباريات ما بين محلية وقارية وفاز في ثمانِ منها وكان آخرها بثلاثة أهداف لواحد أمام بني سويف في كأس مصر يوم الثلاثاء.

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة الثانية بثلاث نقاط بعد الفوز على بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، وهو الذي هزم الأهلي المصري في آخر مباراة التقيا فيها في البطولة في 2009.