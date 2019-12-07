مدرب البحرين: أثق باللاعبين.. والضغوط "إيجابية"

أكد البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم يوم السبت، على الضغوط التي يواجهها فريقه قبل مباراته أمام المنتخب السعودي يوم الأحد في نهائي البطولة الخليجية، مشيرا إلى أنها كلها ضغوط إيجابية تساعد فريقه على تقديم عرض قوي في مباراة الغد وتحقيق الفوز باللقب الخليجي الأول في تاريخه.

ويلتقي المنتخب البحريني نظيره السعودي يوم الأحد على استاد "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم السبت قبل المباراة: نثق بأنفسنا وسنحاول تقديم أداء جيد مثلما قدمنا في المباراة الماضية. بإمكاننا أن نواجه المنتخب السعودي وأن نكون أكثر كفاءة في هذه المباراة ونجد حلولا أفضل.

وذكر: نسعى للفوز لكننا نسعى أيضا لتجهيز منتخب قوي للمستقبل. الدوري البحريني نصف محترف. البطولة الحالية تمثل إعدادا رائعا لفريقنا لأننا نواجه فرقا قوية. نثق بلاعبينا الذين قدموا مباراة مميزة أمام العراق.

وأضاف: سنمنح الفرصة للعديد من اللاعبين. وهناك العديد من اللاعبين يبحثون عن فرصة لتمثيل المنتخب. سنبذل قصارى جهدنا ونسعى لتقديم أداء أقوى في كل مباراة. ما يهمنا أكثر هو الفوز والتطور.

وعما إذا كانت الرغبة في الفوز باللقب الأول يمثل ضغطا على الفريق، قال سوزا: فريقنا سيكون مكونا من 23 لاعبا. سنبدأ بـ11 لاعبا كما سنتمتع بتشجيع من الجماهير. عندما يدخل اللاعبون لأرض الملعب ستكون لديهم مهمة كبيرة. الضغط موجود في كل وقت حتى في التدريبات ولكن اللاعبين تعاملوا معه بشكل رائع في البطولة.

وأكد المدرب رضاه عن كل ما قدمه الفريق في البطولة الحالية، وقال سوزا: سعداء بما نقدمه في هذه البطولة. الضغط الذي نتعامل معه ضغط إيجابي ويساعد اللاعبين ليكونوا الأفضل في المباراة. شاركنا في بطولات ومباريات عدة بالتصفيات الآسيوية وتعاملنا مع مثل هذه الضغوط. اللاعبون يحاولون أن يكونوا أفضل من خلال ما يقدمونه من عمل. هذه هي المباراة الخامسة في البطولة وأثق بأنها ستكون عند مستوى توقعاتنا وستكون لدينا الفرصة للفوز باللقب.

وأكد سوزا: من المهم للغاية أن نبادر بالتسجيل. سيكون مميزا أن نهز الشباك في البداية ليساعدك على تحقيق الفوز. سنحاول بالطبع أن نهاجم مثلما كنا في المباراة الماضية وسيكون للاعب تياجو دور مهم أيضا. نعرف ما يتعين علينا تقديمه. بإمكاننا تقديم مباراة كبيرة في مواجهة منتخب قوي. المنتخب السعودي لديه حارس مرمى مميز ولكننا نسعى لجعله وجعل الدفاع السعودي يرتكب الأخطاء، في المباراة الماضية أمام العراق لعبنا بشكل جيد دفاعا وهجوما وحسمنا المباراة بركلات الترجيح".

وعما إذا كان خوض وقت إضافي أمام العراق، سيمنح السعودية أفضلية بدنية، قال سوزا: لعبنا مباراة جيدة أمام العراق وبالطبع ستكون هناك صعوبة في مباراة الغد ونسعى لحسم اللقاء في الوقت الأصلي حتى لا نلجأ للوقت الإضافي. اللاعبون يعرفون ما يتوجب عليهم عمله. يجب أن نكون جاهزين بدنيا وأن نحارب حتى اللحظة الأخيرة.

وعما إذا كان توقع الوصول للنهائي، قال المدرب: جئنا هنا للفوز وبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب. هذا ما جئنا من البحرين لأجله. قدمنا مباريات رائعة أمام العديد من المنتخبات في التصفيات الآسيوية وفي البطولة الحالية ونعمل دائما على الفوز في المباريات رغم علمنا بصعوبة المباراة الحالية في مواجهة منتخبات قد تفوقنا في التصنيف. علينا أن نركز على مدار ال90 دقيقة غدا وتقديم مباراة أفضل من سابقتها.

وعن طريقة تعامله مع الضغوط التي تسبقهم لهذه المباراة، قال سوزا: المشاركة في نهائي البطولة يضعنا تحت الضغط الذي تريده الجماهير وكل لاعب بالفريق، فالجميع كانوا يريدون أن نصل للنهائي. يا له من ضغط جميل ولحظات مميزة لجماهير البحرين حيث يراود الجميع حلم الفوز باللقب الأول. هي بطولة مميزة ونحن سعداء بهذا الضغط.

ومن جهته، أكد مهدي حميدان نجم المنتخب البحريني أن فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة غدا مع المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج، مشيرا إلى أن الجميع يركز على المباراة ويسعى لتحقيق اللقب الخليجي الأول.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه: جميع اللاعبين جاهزون للمباراة ونسعى لتقديم أداء جيد. مستوانا يتطور من مباراة لأخرى ونسعى للتتويج باللقب.