الاثنين.. إجازة رسمية في البحرين بعد التتويج بكأس الخليج

أصدر الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين، قراراً بمنح إجازة يوم الاثنين التاسع من ديسمبر الحالي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع المدارس في البحرين، بعد تتويج المنتخب ببطولة كأس الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية عبر موقعها الرسمي "بأمر من حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون يوم غد الاثنين إجازة تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24".

وتوج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" للمرة الأولى فى تاريخه، عقب فوزه على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، فى المباراة النهائية من البطولة التى أقيمت بينهما يوم الأحد.