استقالة مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم السبت المقبل من أجل تشكيل لجنة انتقالية لإدارة شؤون الاتحاد.

وذكر اتحاد الكرة الإماراتي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الأحد: تلقت الأمانة العامة لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وبشكل رسمي، استقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بمن فيهم رئيس المجلس مروان بن غليطة، واستناداً إلى النظام الأساسي لاتحاد الكرة، دعت الأمانة العامة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتشكيل اللجنة الانتقالية.

وأضاف البيان: سيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، في فندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي في تمام الساعة السادسة مساء.

وكان منتخب الإمارات قد خرج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج العربي، كما يعاني من النتائج المهتزة في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، مما دفع اتحاد الكرة الإماراتي لإقالة الهولندي بيرت فان مارفيك من تدريب المنتخب الأبيض مؤخرا.