المنتخب البحريني يتوج بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه

توج المنتخب البحريني بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على المنتخب السعودي 1-صفر، في المباراة التي احتضنها ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في نهائي المسابقة.

وسجّل المنتخب البحريني اسمه في سجلات الأبطال لأول مرة وبعد مرور 50 عاماً على انطلاق البطولة التي انطلقت من الأراضي البحرينية عام 70.

وانضم المنتخب البحريني لمنتخبات الكويت والعراق والسعودية وقطر وعمان والإمارات التي سبق أن توجت باللقب، ليبقى المنتخب اليمني الوحيد الذي لم يتوج باللقب.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للمنتخب السعودي الذي فرض سيطرته وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعد مرور 5 دقائق حينما سدد لاعبه سالم الدوسري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة البحرينية.

وعند الدقيقة 12 أهدر قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج فرصة افتتاح التسجيل بعدما أضاع ركلة جزاء تسبب بها زميله سالم الدوسري.

ورد المنتخب البحريني بهجمة خطيرة حينما تلقى لاعبه محمد المرهون تمريرة من زميله راشد الحوطي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب السعودي حينما تلقى مهاجمه فراس البريكان تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجومه وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل حينما اخترق دفاع المنتخب البحريني وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سيّد جعفر الذي تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف الهجوم السعودي وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فراس البريكان الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سيّد جعفر الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 69 تمكن مهاجم المنتخب البحريني محمد الرميحي من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما حول عرضية زميله مهدي الحميدان بقدمه لتستقر في شباك الحارس فواز القرني.

وحاول المنتخب السعودي العودة للمباراة بعدما كثّف هجومه في الدقائق الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فراس البريكان الذي تلقى تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليروض الكرة ويسددها نحو مرمى البحرين إلا أنها وجدت الحارس سيّد جعفر الذي تصدى لها.

وواصل الأخضر هجومه بحثاً عن هدف التعادل إلا أن التنظيم الدفاعي المميز لمنتخب البحرين ساهم في عدم وصول كرات خطيرة لمرمى الحارس سيّد جعفر لتنتهي المباراة بفوز الأحمر البحريني بهدف نظيف وتتويجه بلقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخه.