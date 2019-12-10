حصيلة خليجي 24: بطل جديد.. وهيليو سوزا يدخل التاريخ

انتهت النسخة الرابعة والعشرون من كأس الخليج بفوز بطل جديد بعدما حقق منتخب البحرين اللقب، كما بات مدرب البحريني هيليو سوزا أول مدرب برتغالي يحقق البطولة، لينضم إلى لائحة المدربين الشرفية التي تضم 13 جنسية مختلفة.

وتحقق الإنجاز البحريني بالفوز في النهائي على المنتخب السعودي الذي عزز رقمه كأكثر من حصل على مركز الوصافة بواقع 7 مرات، ونال السعودي عبد الله عطيف جائزة أفضل لاعب في البطولة فيما توج زميله فواز القرني كأفضل حارس مرمى.

وذهبت جائزة الهداف إلى الإماراتي علي مبخوت برصيد 5 أهداف ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات في البطولة بمجموع 13 هدفا، بفارق 5 أهداف عن الكويتي جاسم يعوف هداف البطولة التاريخي.

وشهدت البطولة تسجيل 45 هدفاً خلال خمس عشرة مباراة بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، كما أشهر الحكام خلالها 49 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

كما تم احتساب 7 ركلات جزاء خلال البطولة، خمس منها سُجلت وركلتان ضاعتا إحداهما في النهائي بتوقيع السعودي سلمان الفرج. وتسبب خروج منتخب الإمارات من الدور الأول في إقالة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك بعد 9 أشهر فقط من تعيينه.

وأقر اتحاد كأس الخليج إقامة النسخة المقبلة في مدينة البصرة ليستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعدما جرت أحداث خليجي خمسة في العاصمة بغداد عام 1976.