إقالة الهولندي كومان من تدريب منتخب عمان

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم إنهاء عقد الهولندي اروين كومان، المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك في أعقاب الخروج من الدور الأول ببطولة كأس الخليج 2019 (خليجي 24) التي احتضنتها قطر.

وخاض منتخب عمان بطولة خليجي 24 حاملا للقب، ولكنه ودع البطولة من الدور الأول إثر خسارته أمام السعودية 1 - 3 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

واستهل منتخب عمان مشوار الدفاع عن اللقب بالتعادل مع البحرين سلبيا قبل أن يحقق انتصاره الوحيد على الكويت 2 - 1 .

وذكر الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان رسمي نشره موقع الاتحاد الآسيوي يوم الاثنين :بعد أن ناقش المجلس توصيات اللجنة الفنية المرفوعة عن الاجتماعين السابقين وتقييم مشاركة المنتخب الأول في دورة كأس الخليج، فقد قرر المجلس إعفاء مدرب المنتخب كومان من تدريب المنتخب.

وكان كومان تولى تدريب منتخب عمان في يناير الماضي خلفا لمواطنه بيم فيربيك. وأعلن الاتحاد العماني لكرة القدم إبقاء الجهاز الفني المساعد للمنتخب الوطني، لحين التعاقد مع جهاز جديد.

ويستعد منتخب عمان لمواصلة مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطة خلف قطر.

ويستأنف الفريق مبارياته في التصفيات بمواجهة أفغانستان يوم 31 مارس في دوشانبي، ثم قطر في الرابع من يونيو وبنغلاديش يوم التاسع من نفس الشهر.