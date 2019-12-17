مولودية الجزائر يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

تأهل مولودية الجزائر لدور الثمانية بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بتغلبه على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح، اليوم الاثنين، في مباراة تأثرت بالرياح الشديدة، بعدما تعادل الفريقان بدون أهداف في الجزائر، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب في أربيل الشهر الماضي.

واتجه الفريقان لركلات الترجيح مباشرة ووجد اللاعبون صعوبة في التسديد بسبب تحرك الكرة وسط رياح قوية قبل أن ينتصر أصحاب الضيافة 4-2.

وسيلتقي مولودية الجزائر مع الرجاء البيضاوي المغربي في دور الثمانية الشهر المقبل. وسيلعب الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في مواجهة مصرية بدور الثمانية، كما يلعب الشباب السعودي ضد الشرطة العراقي، بينما يلتقي الاتحاد السعودي مع أولمبيك أسفي المغربي.