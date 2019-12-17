"كاف" يهدد الهلال السوداني بنقل مبارياته إلى دولة أخرى

المصدر: القاهرة - د ب أ

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا رسميا إلى نادي الهلال السوداني، يطلب منه إضافة بعض الإمكانيات والتجهيزات لملعبه الذي يستضيف مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

ويتنافس الهلال في المجموعة الثانية التي تضم الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

وذكر "كاف" في خطابه أنه يجب على الهلال السوداني تنفيذ سبعة شروط في ملعبه، تشمل تحسين إضاءة الملعب وتركيب ست ساريات أعلام على الناحية الشرقية، وتوفير غرفة مراقبة مزودة بدائرة تلفزيونية، وتزويد الملعب بإضاءة طوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربي، وتزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة إنترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات، وتزويد الملعب بكافيتيريا لتقديم المرطبات والوجبات السريعة، وتخصيص دورات مياه للنساء مزودة بكل المتطلبات الصحية.

وأضاف أنه في حال عدم تنفيذ تلك الشروط، فإنه سيلجأ إلى نقل مباريات الفريق إلى خارج السودان.